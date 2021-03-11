В четверг, 11 марта, в Харьковской области легковой автомобиль Opel слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"ДТП произошло 11 марта около 02:10 между селами Смирновка и Герсеваново Лозовской городской территориальной общины. 24-летний водитель автомобиля Opel превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась", - заявили правоохранители.

На месте происшествия погибли водитель авто, житель пгт Панютино, и 18-летняя пассажирка. 19-летнюю девушку и парня 23 лет, сидевших на задних сиденьях, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Погибшей 18-летней пассажиркой оказалась курсантка 1-го курса Харьковского национального университета внутренних дел Анастасия Ильченко. На сайте вуза говорится, что девушка хорошо училась, занималась спортом и мечтала служить в Национальной полиции Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской области перевернулся пассажирский автобус. Двое погибли, семеро в больнице.

Также напомним, что под Харьковом маршрутка протаранила отбойник и перевернулась. В пассажирском микроавтобусе находились 17 пассажиров человек и 10 из них получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.