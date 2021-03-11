В Нидерландах, в собственном доме в провинции Северный Брабант скончался инженер, топ-менеджер компании Philips и изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс. Ему было 94 года.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Музея Philips, расположенного в Голландии.

Лодевейк (полное имя инженера) родился в 1926 году. Он с детства увлекался техникой, а во время Второй мировой войны создал приемник, с помощью которого тайно слушал запрещенное оккупационными властями радио Radio Oranjerunl.

Выучившись на инженера, в 1952 году он устроился на работу в Philips, где впоследствии возглавил департамент разработки новых продуктов.

В 1963 году Оттенс представил на Берлинской выставке электроники первую компакт-кассету с магнитной лентой, которая стала новым стандартом для воспроизведения музыки. Во всем мире было продано более 100 миллиардов аудиокассет.

"В то время мы понятия не имели, насколько они станут распространены. Везде - в Африке и Азии - и где вообще можно ходить с этими кассетами и воспроизводить их угодно устройстве какой угодно фирмы, каждый мог носить музыку в своем кармане. Я не ожидал, что в мире выпустят миллиарды кассет, и я горжусь этим", - сказал однажды Лу.

К слову, он принимал участие и в разработке компакт-диска (CD), который тоже стал новым стандартом и разошелся более чем 200 миллиардами копий.

В 1986 году Оттенс ушел на покой. Своим самым большим сожалением он называл то, что Sony, а не Philips придумала Walkman - лучший портативный аудиоплеер для кассет.

Инженер скончался 6 марта, но известно об этом стало спустя несколько дней.

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