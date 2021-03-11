Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила правительству Индии, что хочет производить в этой стране свою вакцину от коронавируса разработанную с немецкой компанией BioNTech.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 11 марта.

В частности, компания готова к такому шагу, если правительство Индии обеспечит свободу в ценообразовании и экспорте и предоставит быстрые разрешения.

Также в материале агентства сообщили, что американские компании хотят производить вакцину в Индии, но им нужны более быстрые разрешения. Также, по его словам, компании опасаются, что правительство будет контролировать цены. Еще один источник подтвердил, что Pfizer заинтересован в производстве в Индии.

В свою очередь, представитель Pfizer в Азии от комментариев отказался. Минздрав Индии перенаправил запрос Reuters в министерство иностранных дел, но там пока не ответили.

"В феврале Pfizer отозвала заявку на разрешение применять вакцину в Индии из-за того, что местный регулятор отказался пропустить небольшое испытание на безопасность", - добавили в агентстве.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Австрии задумались производить у себя российскую вакцину "Спутник V". Это станет возможным если из России поступит соответствующий запрос.

Также напомним, что Италия начнет массовое производство российской вакцины "Спутник V". Местное производство вакцины запустится в июле.