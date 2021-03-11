Французский сатирический журнал "Шарли Эбдо" 10 марта выпустил свежий номер с обложкой, посвященной скандалу с участием королевской семьи Великобритании. На ней жестко обыгрываются обвинения Меган Маркл в расизме, выдвинутые старшему поколению Виндзоров во время интервью Опре Уинфри.

На обложке изображена королева Елизавета Вторая, которая волосатым коленом душит Меган. Это прозрачная отсылка к прошлогоднему убийству в США белым полицейским чернокожего Джорджа Флойда.

"Почему Меган покинула Букингемский дворец. Потому что я не могла больше дышать", - гласит подпись к карикатуре.

Обложка номера 1494

Сцена, вдохновившая карикатуристов

Ранее "Страна" приводила мнения украинских знаменитостей по поводу откровений Меган Маркл.

Мы также сообщали, что после шумихи в прессе и соцсетях королева Великобритании Елизавета II вознамерилась по телефону обсудить с принцем Гарри и его супругой их высказывания, прозвучавшие в интервью.