"Шарли Эбдо" не прошел мимо отношений в королевской семье. Фото: 24 канал

Французский сатирический журнал "Шарли Эбдо" 10 марта выпустил свежий номер с обложкой, посвященной скандалу с участием королевской семьи Великобритании. На ней жестко обыгрываются обвинения Меган Маркл в расизме, выдвинутые старшему поколению Виндзоров во время интервью Опре Уинфри.

На обложке изображена королева Елизавета Вторая, которая волосатым коленом душит Меган. Это прозрачная отсылка к прошлогоднему убийству в США белым полицейским чернокожего Джорджа Флойда. 

"Почему Меган покинула Букингемский дворец. Потому что я не могла больше дышать", - гласит подпись к карикатуре.

Обложка нового номера Шарли Эбдо

 

 Обложка номера 1494

Сцена, вдохновившая карикатуристов

 

Сцена, вдохновившая карикатуристов

Ранее "Страна" приводила мнения украинских знаменитостей по поводу откровений Меган Маркл.

Мы также сообщали, что после шумихи в прессе и соцсетях королева Великобритании Елизавета II вознамерилась по телефону обсудить с принцем Гарри и его супругой их высказывания, прозвучавшие в интервью.

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