Уголовные дела за Харьковские соглашения: зачем власть копается в прошлом

Вчерашнее заседание Совета нацбезопасности и обороны подтвердило тезис о том, что главная цель этих регулярных собраний – забить информационное пространство новостями, продуцируемыми властью.

И, в общем-то, пока СНБО со своей функцией справляется, потому что самой громкой новостью дня, безусловно, стало сообщение секретаря Совбеза о том, что его орган обратился в СБУ с поручением открыть уголовные производства против народных депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения по газу и флоту.

Для тех, кто уже не помнит (или никогда не знал), о чем идет речь, история в двух словах. В 2009-м премьер Юлия Тимошенко подписала крайне невыгодные газовые соглашения, из-за которых к весне 2010 года газ стоил выше 300 долларов за тысячу кубометров. Спасая ситуацию, президент Виктор Янукович решил подписать соглашение, по которому пребывание Черноморского флота в Крыму продлевалось на 25 лет, а на газ делалась 30%-я скидка (но не больше 100 долларов на тысяче кубов). 27 апреля 2010 года Верховная Рада ратифицировала соглашение, "за" проголосовали 236 депутатов. Вот теперь их действия пытаются трактовать как госизмену.

Понятно, что СБУ дело откроет. И так же понятно, что дело это абсолютно бесперспективно. Если во всей этой истории и были признаки госизмены (не по форме, а по духу), то их уже нашли в газовых соглашениях 2009 года, за которые Тимошенко была осуждена на 7 лет (правда, после победы Майдана реабилитирована). А в действиях депутатов госизмены нет ни по букве, ни по духу: они голосовали всего лишь за продление соглашения, подписанного в 1997 году Леонидом Кучмой.

Конечно, учитывая тот факт, что СНБО взялся под лупой пересматривать всю историю страны, можно предположить, что на следующем заседании и по Леониду Даниловичу решат открыть уголовное производство. Но и это тоже будет просто поводом пошуметь в информпространстве. Все ж таки лучше (для власти), чем обсуждение причин передвижения военной техники на Донбассе или упоминания о коррупции на "Большой стройке".

Кто заплатит за национализацию "Мотор Сичи"?

Еще одним публично озвученным решением СНБО стал анонс национализации компании "Мотор Сич".

О скандале с этим предприятием в очередной раз рассказывать не стоит – эта тема известна во всем мире. И для всего остального мира никакое решение СНБО этот скандал не погасит.

Данилов обещает, что национализация будет проведена с соблюдением всех украинских законов – то есть владельцы получат компенсацию, а предприятие перейдет в госсобственность. Однако тут не мешало бы уточнить: кого в украинской власти ныне считают владельцем компании – ее создателя Вячеслава Богуслаева или пул китайских компаний, которые купили "Мотор Сич"?

Если речь идет о Богуслаеве, то такая компенсация ничего не изменит. А если о китайцах, то они уже высказали свои претензии в иске на 3,6 миллиарда долларов – и это помимо стоимости самой сети предприятий по производству и обслуживанию вертолетных двигателей.

Если проводить национализацию и выплачивать компенсацию китайским инвесторам, то это будет означать признание законности их сделки – и, соответственно, признание необходимости заплатить сверху 3,6 миллиарда баксов – то есть 100 миллиардов гривен по нынешнему курсу.

Их, кстати, придется заплатить практически со стопроцентной вероятностью – хоть с национализацией, хоть без. И важен только вопрос: кто будет платить за то, что украинская власть решила отстоять интересы нацбезопасности США – наш заокеанский стратегический партнер, лично Владимир Зеленский или украинский госбюджет.

Как власть будет бороться с дезинформацией?

На днях в Украине должен заработать центр противодействия дезинформации, который будет подчинен СНБО. Его открытие ранее уже анонсировал министр культуры Александр Ткаченко, а вчера глава Офиса президента Андрей Ермак назвал и ориентировочные сроки. Вот только никто не объяснил толком, чем же, собственно этот центр будет заниматься.

В Советском Союзе все решалось просто: все, что исходит от отечественных СМИ, – информация, все, что от западных "голосов", – дезинформация. Поэтому тогда просто глушили западные радиостанции.

А каким образом будет классифицировать дезинформацию создаваемый центр? Исходя из государственной логики, "дезинформацией" является все, что наносит вред нацбезопасности страны и ее имиджу в мире. И тогда вопрос: является ли, к примеру дезинформацией сообщение ОБСЕ о том, что Украина перевозит военную технику к линии разграничения? Или новости о том, что горсовет Тернополя присвоил своему стадиону имя Романа Шухевича, что вызвало протесты в Израиле и Польше?

Другой вопрос: а каким именно способом этот с центр будет бороться с дезинформацией? Если речь идет о блокировании информационных источников, то это еще более нелепая затея, чем глушение западных "голосов" в СССР. А если речь идет о контрпропаганде…

В прошлом году, тоже в марте, власть помпезно создала телеканал "Дом", который должен был стать очагом украинской контрпропаганды на Донбассе. Спустя год кто-то может сказать, что потраченные средства дали хоть какой-то эффект? Хорошо, если об этом телеканале вообще кто-то помнит.

То же ждет любую официальную затею по контрпропаганде. Все, что делается властью, неэффективно, потому что исходит из представлений самой власти об обществе, а не из реальных его потребностей. Образец пропаганды – это не телеканал "Дом", а "Голливуд" или "Мосфильм", которые доносят нужные месседжи, ориентируясь на потребности граждан.

Любой развлекательный телеканал с правильно поставленной информационной политикой лучше отвечает потребностям пропаганды, чем все специализированные каналы, центры и тому подобные инициативы власти. А все эти центры создаются лишь для того, чтобы за государственный счет обеспечить работой сотню-другую людей, не способных создавать конкурентоспособный продукт.

ООН обеспокоена закрытием телеканалов в Украине

Тема украинских телеканалов вчера всплыла и на международном уровне.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в своем докладе высказала обеспокоенность тем, что украинская власть закрыла "112", "Ньюсван" и "ЗИК". В ООН считают, что подобные решения может повлиять на свободу выражения взглядов в стране.

Критика февральского решения СНБО уже звучала от всех международных журналистских и правозащитных организаций, в то время как однозначную поддержку репрессивным мерам украинской власти высказали только Соединенные Штаты.

Естественно, что позиция ООН, международных журналистов и правозащитников не является фактором, обязывающим Банковую вернуться в рамки законности и соблюдения прав человека. Однако именно они формируют имидж государства на международной арене, что в итоге сказывается на позициях государства в мире. И борьбу за этот имидж украинская власть безнадежно проигрывает.

Между тем, кроме информационного фронта, вскоре следует ожидать и открытие фронта юридического.

Поскольку прошло уже больше месяца после того, как владельца телеканалов Тараса Козака обвинили в финансировании террористической деятельности, но за это время не последовало ни вручения подозрения по такому серьезному обвинению, ни хотя бы следственных действий в виде допросов. И чем дальше, тем очевиднее становится тот факт, что для закрытия телеканалов и санкций против Козака у власти не было никаких юридических оснований. Было только желание властей закрыть оппозиционные каналы.

Украину ждет коронавирусная катастрофа?

Эпидемическая ситуация в стране продолжает резко ухудшаться. Вчера новых больных было больше 9 тысяч, что составило прибавку почти в три тысячи по сравнению с предыдущим днем. При этом количество умерших увеличилось до 262 человек.

Чем дальше, тем очевиднее становится, что весна-2021 будет не лучше, а хуже весны-2020. А в Академии наук вообще считают, что ситуация может оказаться катастрофической.

Согласно прогнозу, опубликованному НАНУ, пик заболеваемости при нынешних тенденциях может прийтись на начало апреля (то есть уже через месяц), а количественные показатели побьют все антирекорды: 40 тысяч новых больных каждый день и до тысячи летальных исходов в сутки.

Прогноз крайне мрачный, но, глядя на ситуацию в Ивано-Франковской области, необоснованным его не назовешь. Уже очевидно, что система здравоохранения в регионе не справляется с новой волной эпидемии, а если все то же повторится в масштабах страны, то это и будет катастрофа.

И теперь становится особенно болезненным просчет власти, которая опоздала с подписанием контрактов по вакцинам и отказалась от производства российского "Спутника" у нас в стране. Ведь если бы на сегодняшний день число вакцинированных насчитывало не десятки тысяч, а сотни тысяч, а то и миллионы, угроза катастрофы национального масштаба уже не была бы возможной.