В Херсонской области ищут убийцу 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое. Девочка выбежала из дома встречать отца с подарком к 8 марта. Через четыре дня поисков ее тело со следами насильственной смерти обнаружили на территории заброшенного сарая рядом с остановкой.

Тело девочки было спрятано в белый мешок и крепко завязано. Она не была раздета, но полицейские считают, что не обошлось и без изнасилования. Машу могли заманить в чей-то дом, и там надругались.

"Страна" разобралась в подробностях убийства, за которое преступнику грозит пожизненное.

Как искали Машу Борисову

7-летняя Маша Борисова пропала 7 марта в селе Счастливое Херсонской области. В последний раз ее видели на автобусной остановке, куда она вышла встретить отца, который вез ей подарок на 8 Марта. На улице гуляли и другие дети, но в какой момент девочка пропала никто не заметил. Это произошло примерно в 17:30.

Автобусная остановка находится недалеко от дома. В это время там проходили два рейсовых автобуса. Водителей уже опросили, они не видели девочку.

Семья Борисовой состоит на учете в соцслужбе как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. У Маши есть 10-летний брат. Дети живут с мамой. Отец живет отдельно, с отцом Маши женщина в разводе.

Мужчина говорит, что когда приехал с работы, его дочь уже искали.

По словам соседей, маленькая Маша росла милым и доверчивым ребенком, жила в небогатой семье, но мать детей не обижала. Селяне подозревают, что ее могли похитить на машине.

Пропавшая Маша Борисова. Фото: Нацполиция

В полицию родственники заявили в 20:00. До этого пытались найти своими силами.

Правоохранители опросили родных девочки и односельчан с применением полиграфа. К поискам подключили спасателей, которые проверяли заброшенные помещения и выгребные ямы. Прочесывали ближайшие поля и лесопосадки с применением тепловизора и квадрокоптера. Обследовали Северо-Крымский канал, который проходит возле села.

Малышку искали четыре дня. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Волонтеры расклеили объявления и распространяли фото пропавшей в соцсетях.

В полиции рассматривали несколько версий исчезновения девочки: что она убежала из дома, что ее похитили и что ее могли убить.

Как нашли девочку

11 марта, спустя четыре дня поисков было найдено тело девочки. Его обнаружили владелец сарая Александр с другом, когда обрезали виноград. Мужчины увидели, что на строении покосились двери. Думали, что кто-то зашел. Открыв дверь, увидели белый мешок. О страшной находке сообщили полицейским.

Полуразрушенный сарай до этого уже обследовали несколько раз. Из-за этого возникли подозрения, что тело могли подбросить спустя время. "Это место ранее осматривали, поскольку оно непосредственно рядом со зданием, где жила потерпевшая. Поэтому не исключаем, что труп также могли подбросить", – сказал замначальника управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

Место, где нашли тело ребенка. Фото: Нацполиции

Маша была в той же одежде, в которой ее видели в последний раз - шапка, штаны, куртка, сапоги. На месте, где нашли тело не было следов крови. На шее девочки были видны царапины и пятна, похожие на те, которые остаются при удушении.

Предварительно, давность этих пятен – около трех дней. Девочка не была раздета, но силовики не исключают изнасилование, так как на теле ребенка обнаружены также телесные повреждения в области половых органов.

Уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения девочки, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст.115 УК Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка.

Устанавливаются обстоятельств смерти. Полиция ведет поиски того, кто мог совершить убийство.

У полиции есть несколько потенциальных подозреваемых, все версии прорабатывают. Преступнику грозит пожизненное.