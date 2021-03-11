В четверг, 11 марта, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате обстрелов противника на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север" на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалеку Новозвановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

По данным группировки, противники использовали по нашим военным автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", - добавили в пресс-центре.

Раненому бойцу была оказана медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. В данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

Скриншот: facebook.com/otupivnich

Ранее "Страна" сообщала, что из-за обстрела на Донбассе погиб украинский военный. Обстрел произошел вчера, 10 марта, недалеко от населенного пункта Старогнатовка Донецкой области.

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