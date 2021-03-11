Пятница принесет Украине снег с дождем и сильный ветер. Карта погоды по регионам
В пятницу, 12 марта, большую часть Украины накроет осадками. Сухая и переменно облачная погода сохранится только на юго-востоке и востоке страны. Уже ближайшей ночью в западных областях, а днем и в большинстве других регионов ожидается мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах, кроме юго-востока, прогнозируют гололедицу. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью в западной части, утром и днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9 градусов мороза, на левобережье - до -10-15. В западных областях около ноля. В дневные часы от -3 до +2. На западе страны и Одесской области +3-8 градусов.
В Карпатах ночью ожидается значительный, а днем умеренный снег. Порывы ветра 25-30 м/с, метель; температура ночью 4-9 градусов мороза, днем от -3 до +2.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что украинцев предупредили о штормовом ветре почти во всех регионах и мощном снегопаде в Карпатах.
Также мы сообщали, что в Киеве резко ухудшится погода, водителей предупреждают о гололеде.