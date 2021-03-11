В пятницу, 12 марта, большую часть Украины накроет осадками. Сухая и переменно облачная погода сохранится только на юго-востоке и востоке страны. Уже ближайшей ночью в западных областях, а днем и ​​в большинстве других регионов ожидается мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юго-востока, прогнозируют гололедицу. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью в западной части, утром и днем ​​в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9 градусов мороза, на левобережье - до -10-15. В западных областях около ноля. В дневные часы от -3 до +2. На западе страны и Одесской области +3-8 градусов.

В Карпатах ночью ожидается значительный, а днем ​​умеренный снег. Порывы ветра 25-30 м/с, метель; температура ночью 4-9 градусов мороза, днем ​​от -3 до +2.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев предупредили о штормовом ветре почти во всех регионах и мощном снегопаде в Карпатах.

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