В четверг, 11 марта, президент США Джо Байден утвердил пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, тем самым введя в силу предложенный им "Американский план спасения".

Церемония подписания документа состоялась в Белом доме.

Предполагается, что пакет помощи пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты по 1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, в итоге помощь так или иначе получат примерно 90% американских семей.

Ранее "Страна" сообщала, что палата представителей Конгресса США одобрила антиковидный план помощи для американцев. Примечательно, что в ходе голосования республиканцы отдали свои голоса против антикризисных мер. В то же время, "за" проголосовали почти все демократы.

Помимо этого, сенат США также поддержал план Байдена о помощи для граждан на сумму $1,9 триллиона. Однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило палату представителей повторно голосовать по документу.