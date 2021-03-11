Пропавшая 7 марта из села Счастливое на Херсонщине семилетняя Маша Борисова, которую четыре дня разыскивали сотни волонтеров, полицейских и кинологов с собаками, была убита. В этом практически не сомневаются правоохранители, проводившие предварительный осмотр строения, в котором ее нашли. На шее девочки были четко видны царапины и пятна, похожие на те, которые остаются при удушении. Предварительно, давность этих пятен – около трех дней. Девочка не была раздета, однако правоохранители считают, что не обошлось и без изнасилования. Не исключено, что Машу заманили в чей-то дом, и там надругались. Об этом пишет местное издание Кherson.net.

Также правоохранители считают, что тело девочки в мешке появилось в месте, где его нашли, либо в ночь на 11 марта, либо рано утром, поскольку этот недострой без крыши хорошо просматривается, и участники поисковой операции туда неоднократно заходили.

Фото: newday.kherson.ua

По данным издания, тело девочки нашли случайно: местный житель пошел обрезать виноград, и заметил замызганный старый мешок вроде тех, в которых перевозят сахар. В мешке и оказался труп.

По следу от сарая пустили даже пять служебных собак с кинологами. Правоохранители говорят, что ищейки уверенно взяли след, а вот куда он привел - тайна следствия. Источник в полиции сообщил, что на вечер четверга никого по подозрению в умышленном убийстве малолетней не задержали. Однако следствие работает с несколькими "фигурантами", в том числе и с отцом Маши, который с семьей не жил.

По информации издания "Новый день", на теле ребенка есть следы не только от удушения, но и от изнасилования.

"На ребенке – куртка, штаны, шапка, сапоги, как и было указано в ориентировке, по которой девочку искали. Полиция не исключает, что одели ее уже после совершения преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, Маша Борисова пропала вечером в воскресенье, 7 марта. Около 17:30 ее мама обнаружила, что девочки нет во дворе, где она играла до этого.

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