В Херсоне из ресторана сбежала самка дикобраза, которую держали в заведении для развлечения посетителей. Животное уже месяц живет на воле и время от времени его видят местные жители но поймать не могут. А директор станции юннатов предупредила, что дикобразиха скорее всего пребывает в стрессе и может быть агрессивной.

Об этом сообщается в группе "Херсон и окресности" в соцсети.

"Гуляя с собаками, моя сестра наткнулась на дикобраза... Она вначале не поняла, что это за зверь, приняла его за большую, замученную собаку, поэтому постаралась отвести от него своих собак. Но одна собака погнала это чудо и через время вернулась к сестре очень напуганная. Придя уже к дому, сестра обнаружила в боку у собаки огромный шип, который оставил ей этот зверь. Судите сами, что это. Но мы посмотрели что это шип дикобраза, причем рост его как овчарки", - написала в соцсети местная жительница Наталия Кулик.

Как сообщила директор местной станции юннатов Ольга Радионова, дикобраз уже около месяца живет на улице и вероятней всего находится в достаточно плачевном состоянии.

"Мы уже нашли собаку, которая может взять след и найти его. Но в связи с погодой очень нужно, чтобы след был свежим. Огромная просьба ко всем: если увидите дикобраза не подходите и не трогайте животное! Девочка в стрессе и может вести себя агрессивно. Пожалуйста, сразу позвоните мне и мы попытаемся помочь бедняжке", - написала Ольга Радионова.

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