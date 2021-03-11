В чтверг, 11 марта, СНБО поручил СБУ открыть уголовные дела о госизмене народных депутатов, в 2010 году голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений, которые предусматривали продление срока размещения Черноморского флота России в Крыму в обмена на скидку на газ. Между тем 11 лет назад этот договор поддержал Петр Порошенко, назвав его взаимовыгодным.

Мнение Порошенко в 2010 году опубликовали многие сайты. В том числе и сайт ТСН.

"Я не в восторге от того, что продлили срок пребывания Черноморского флота на такой период (до 2042 года). Безусловно, я понимал, что в 2017 году России не вывести флот, и это понимали, все без исключения", - прокомментировал тогда Порошенко Харьковские соглашения.

Он сказал, что Россия не способна вывести флот, а Украина - оплачивать необходимые ей объемы газа, поэтому подписание соглашений стало решением всех проблем и оказалось взаимовыгодным.

Также он считал, что продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы.

"У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - заявлял Порошенко.

Кроме того, он сказал, что "никакой геостратегической необходимости в существенном усилении, глубокой, глобальной модернизации российского флота не существует" и что "этот флот имеет ограниченный район действия".

К слову, сейчас эта запись с комментарием Порошенко больше не доступна на сайте ТСН.

Ранее "Страна" публиковала полный список экс-депутатов, которым СНБО шьет госизмену за Харьковские соглашения.

Мы также приводили мнение юристов о решении Совета нацбезопасности и комментарий адвоката экс-президента Виктора Януковича Виталия Сердюка по этому же поводу.