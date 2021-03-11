В Молдове за истекшие сутки выявлено 1 896 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель за все время проведения тестов в республике.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"В четверг был обработан 5 341 тест, в том числе 4 919 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1 896 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 200 124", - сказано в сообщении.

Прежний антирекорд по числу заражений был установлен недавно, 4 марта: тогда выявили 1800 случаев за один день.

По данным ведомства, 11 марта зарегистрирован и самый высокий показатель смертности от коронавируса: скончались 37 человек с диагнозом COVID-19. Общее число жертв пандемии в Молдове возросло до 4 220 человек. Смертность резко выросла в последние две недели. Прежний антирекорд был зарегистрирован накануне, в среду, когда скончались 33 пациента. Ранее количество смертельных исходов не превышало 20 человек в день.

Из медицинских учреждений в четверг было выписано 1 012 пациентов. В общей сложности от коронавируса излечились 175 111 граждан страны.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 20 793 человека. В больничные медицинские учреждения госпитализированы 4 210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 331 находятся в крайне тяжелом состоянии, 68 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 11 848 человек с легкими формами COVID-19, а 18 028 человек - под наблюдением семейного врача", - отметила пресс-служба министерства.

Со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Количество ежедневно регистрируемых инфицированных выросло примерно в два раза.

В связи с ростом количества заболевших Национальная комиссия по общественному здоровью ужесточила ограничительные меры. Так, в учебных заведениях продлены каникулы до 15 марта. Всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения работают по особому графику.

Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен. В Молдове до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. А 5 марта Кишинев ужесточил правила въезда в страну из-за тяжелой эпидситуации.

Как сообщала "Страна", незадолго до этого, 2 марта, в республике стартовала вакцинация от коронавируса.