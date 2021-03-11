Послы 27 стран - членов Евросоюза, недавно поддержавшего введение американских санкций против Игоря Коломойского, согласовали новые санкции против некоторых физических лиц. В санкционном списке среди прочих оказались граждане России, ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По словам источника, в списке значатся и граждане Китая.

"Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай и Россию", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщал, что США рассматривают введение новых санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Мы также писали, что в Украине на очередном заседании СНБО будут опять вводить санкции против юридических и физических лиц.