В Словакии скандал с закупкой российской вакцины Спутник V закончился отставкой главы Минздрава Марека Крайчи, о которой сообщил сегодня премьер-министр Словакии Игорь Матович. При этом он назвал уходящего руководителя Минздрава "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Игорь Матович был инициатором поставки российской вакцины, что вызвало негативную реакцию со стороны лидеров партий правящей коалиции, которые пытались добиться отставки премьера, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. После этого в коалиции выдвинули требование: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование вакцины Спутник V.

"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины Спутник V, то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование Спутника V", - сказал Матович.

Он также назвал требование об отставке главы Минздрава одним из самых абсурдных, бесчеловечным и аморальным.

"Около меня стоит человек, который из всех министров "отпахал" за 12 месяцев пандемии больше всех", - добавил Матович, говоря о Крайчи.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Словакия готовится купить "Спутник V", а 1 марта Игорь Матович подтвердил эту информацию. Поставки в размере около двух миллионов доз ожидали в Словакии к июню.

Премьер ранее заявлял, что вакцина из РФ "спасет тысячи жизней". Также говорил, что с помощью российского препарата страна может ускорить темпы вакцинации в ближайшие месяцы более чем на 40%.

Между тем, 3 марта, Матович неудачно пошутил, что вызвало большой скандал. Он заявил, что Словакия обменяла бы российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать РФ Закарпатскую Украину. 4 марта он извинился перед Украиной за свою шутку.

Также мы писали, что премьер Словакии рассказал о возможной отмене всех контрактов на поставку двух миллионов доз вакцины "Спутник V" в страну из-за возможного распада правительства.