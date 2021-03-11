Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании члены органа продолжат рассматривать введение санкций. Последние будут касаться как юридических, так и физических лиц.

Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО 11 марта.

У секретаря Совета поинтересовались, планирует ли СНБО вводить санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского. Данилов не дал ясного ответа, однако сказал, что ситуация с введением санкций "обязательно будет продолжена".

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций к тем или иным физическим или юридическим лицам, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы на сегодняшнем заседании рассматривали этот вопрос. Я хочу заметить, что у нас есть пять институтов, согласно действующему законодательству подающих предложения о введении или отмене санкций. Это СБУ, Кабмин, Верховная Рада, НБУ и президент. На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это коснется, вы узнаете только после заседания СНБО", - сказал Данилов.

Как сообщала "Страна", 11 марта Совет нацбезопасности на три года продлил санкции против "Сбербанка" и "Проминвестбанка".

Также СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения 11 лет назад.