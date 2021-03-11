Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, который в 2010 году голосовал за Харьковские соглашения, назвал намерения объявить за них подозрение в госизмене "движением к фашизму".

"СНБО сегодня выполняет функцию политического гестапо. Режим сегодня использует террористические методы. Режим на этом примере пытается продолжить свою практику запугивания, чтобы никто рот не открывал, чтобы инакомыслия вообще ни у кого не было, особенно у политиков. Украина, таким образом, движется к фашизму. Не исключаю, что у них найдутся и другие примеры и поводы для того, чтобы продолжить политику репрессивных мер и запугивания общества", - сказал Петр Симоненко "Стране".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности проверить депутатов, которые в 2010 году голосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Этим документом было продлено нахождение Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на скидку на газ.

В список поддержавших эти соглашения входят 235 человек, среди которых бизнесмен Ринат Ахметов, бывший спикер Верховой Рады Владимир Литвин.

Подробнее о сегодняшнем решении СНБО относительно Харьковских соглашений читайте в нашем материале.