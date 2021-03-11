Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк прокомментировал "Стране" намерение СНБО вручить подозрение депутатам, которые голосовали за Харьковские Соглашения.



"Сам Петр Порошенко заявлял, что Харьковские соглашения, это искусство компромисса. Самое интересное, что при Порошенко власти были категорически против, денонсации этих соглашений. Денонсация приводила к серьезному экономическому ущербу. Тем самым подтверждая, что Харьковские соглашения выгодны для Украины.



Народных депутатов, голосовавших за данные соглашения, конечно же нельзя привлекать к уголовной ответственности. Это их законодательная деятельность. Подписание Харьковских соглашений их ратификация, не является преступлением. Это был крайне необходимый шаг и исключительно в интересах государства Украина", - сказал Сердюк.

Публикуем также выводы экспертов по невыгодности для Украины денонсации Харьковских соглашений.

Напомним, СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, кто голосовал за Харьковские соглашения 11 лет назад.

Также мы публиковали полный список экс-депутатов, которым СНБО шьет госизмену за Харьковские соглашения.