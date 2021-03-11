Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении главы Нацагенства по противодействию коррупции Александра Новикова по факту вмешательства в работу Конституционного суда. С заявлением о преступлении в ГБР обратилась общественная организация "Правовое государство".

Речь идет о ряде публикаций на сайте НАПК, обнародованных осенью 2020 года. В них приводились комментарии главы ведомства Александра Новикова касательно действий судей Конституционного суда в деле по рассмотрению обращения 47 депутатов относительно соответствия Конституции Закона о предотвращении коррупции.

Об этом "Стране" рассказал адвокат Ростислав Кравец.

В частности, глава НАПК заявлял, что объективным решением по этому делу должно быть признание этого закона соответствующим Конституции, а когда суд вынес противоположное решение, в НАПК заявили, что судьи КСУ руководствовались личными мотивами. Согласно Конституции и Уголовному кодексу, запрещено давление на судей Конституционного суда.

Общественное объединение "Правовое государство" обратилось в ГБР с заявлением о нарушении закона главой НАПК и потребовало внести в ЕРДР данные о вмешательстве главы НАПК Новикова в работу судей Конституционного суда. Также "Правовое государство" обратилось в Шевченковский районный суд города Киева с иском, в котором потребовало от ГБР обязать внести эту информацию в ЕРДР.

В итоге ГБР внесло информацию в реестр и начало досудебное расследование в отношении главы Нацагенства по противодействию коррупции Александра Новикова по факту вмешательства в работу Конституционного суда.

Напомним, 8 февраля глава НАПК Александр Новиков составил два админпротокола в отношении отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, у которого, по данным антикоррупционеров, был конфликт интересов из-за незадекларированного участка в Крыму.

Ранее мы писали, что 27 октября Конституционный суд признал незаконными положения антикоррупционного законодательства, после чего НАПК временно лишилось полномочий проверять декларации чиновников.