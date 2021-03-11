В четверг, 11 марта, в Министерстве внутренних дел Украины состоялось подписание протокола о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и американской компанией "BARON - Critical Weather Intelligence". Документ касается сотрудничества ГСЧС и фирмы из США в сфере гидрометеорологической деятельности и реформы украинской гидрометеорологической системы, не обновлявшейся с 1970-х годов.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что подписанию протокола предшествовала длительная работа между украинскими специалистами и представителями американской компании.

"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании "BARON - Critical Weather Intelligence". Eximbank США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта. Наша страна активно развивается по всем направлениям, поэтому мы должны прогнозировать все чрезвычайные ситуации. Подписание протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", - заявил министр.

По словам Авакова, в Украине появится около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

"Наши специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, предсказывать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы", - пояснил министр.

Глава МВД также добавил, что внедрение этой системы позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в разных отраслях экономики страны (по оценкам Всемирного банка, средний экономический эффект может достигать до $130 млн в год), а также ее будут использовать и в военных технологиях.

"После одобрения проекта как на уровне украинского парламента, так и в США, за 2-3 года эта система будет развернута полностью. Мы сотрудничаем с компанией "BARON", ведь она является лидером в своей отрасли на мировом рынке", - пояснил Аваков.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует наша метеорологическая служба, было устаревшим уже даже на время обретения независимости.

"От нашего сотрудничества с американскими партнерами ожидаем модернизации отдельных модулей, которые позволят эффективно и четко выполнять работу. Кроме того, мы ожидаем модернизации гидрометеорологических постов - морских и воздушных, чтобы иметь возможность оперативно прогнозировать все природные явления. Надеемся, новая система обеспечит заблаговременное доведение сигналов об опасных стихийных явлениях населению, что позволит уменьшить человеческие потери", - сказал он.

Менеджер компании "BARON" по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян поблагодарил команду МВД и ГСЧС за проведенную титаническую работу.

"Действительно, сегодняшнее событие можно назвать историческим. Ведь проект будет содержать тотальную модернизацию всех систем наблюдения, связи, сбора и обработки информации. Внедрение новых компьютерных систем для прогнозирования станет основой промышленного развития Украины, гражданской безопасности и безопасности военных. Хочу отметить, что данная система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды - это основа систем автоматизированного управления развертывания войск", - сказал Брайлян.

Он отметил, что внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

"Мы рады, что Украина станет одной из ключевых стран, участвующих в предупреждении климатических изменений", - сказал Брайлян.



Компания "BARON - Critical Weather Intelligence" более тридцати лет занимается отслеживанием штормов с помощью метеорологических радаров и инновационных систем оповещения.

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