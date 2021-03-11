Киев хотел бы назначить своих представителей на военные должности в штабе НАТО и его командных структурах. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина после встречи с Роджером Клутье, командующим Cухопутных войск НАТО в Европе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Ольга Стефанишина обозначила повестку дня стратегических векторов интеграции Украины в НАТО в пределах Партнерства с расширенными возможностями:

скорейшее достижение совместимости Вооруженных Сил Украины с войсками государств-членов,

максимальный доступ Украины к участию в миссиях, операциях и учениях НАТО, в том числе в рамках реализации статьи 5 Вашингтонского договора (коллективной обороны),

обмен закрытой информацией между Украиной и НАТО в режиме реального времени через безопасные каналы связи по стандартам Альянса,

назначения украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах.

Как писала "Страна", глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

Также мы сообщали, что в МИД Украины видят страну полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Украинское правительство ожидает от Альянса План действий по членству в НАТО для проведения необходимых реформ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После переговоров президент сообщил, что ближайшая цель Украины - получение Плана действий по членству в Альянсе.