В ходе сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину Крыма и Севастополя. Соответствующий документ будет обнародован позднее.

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания СНБО в четверг, 11 марта, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Все смогут с ним (документом - Ред.) в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", - сказал Данилов.

По его словам, работа над стратегией длилась более года с привлечением представителей многих институтов, в том числе и Меджлиса крымскотатарского народа.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, 26 февраля на заседании СНБО был рассмотрен проект стратегии, военная часть которой является закрытой для общественности.

Также мы писали, что в ходе сегодняшнего заседания ведомства Совет поручил СБУ проверить депутатов, которые в 2010 году голосовали за продление нахождения Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на скидку на газ.