На официальном сайте американской компании Apple, производящей планшетные компьютеры, ПО и гаджеты появился украинский раздел. Правда, на украинском языке в нем пока только меню.

Основная информация раздела о продукции доступна только на английском языке.

Такое нововведение может свидетельствовать о планах компании выйти на украинский рынок полноценным образом. К тому же Apple уже зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в Украине.

По данным СМИ, украинский раздел на сайте американской компании начал работать с декабря прошлого года, но вплоть до начала марта пользователей перенаправляло на главную страницу.

Между тем, как писала "Страна", 10 марта Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисе официального дилера Apple в Украине "ASBIS Украина" по делу о контрабанде.

Мы также сообщали, что Apple собирается производить свой автономный электромобиль на заводе Kia в США.