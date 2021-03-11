Тело девочки нашли в недостроенном сарае. Фото: Нацполиция

Причиной смерти семилетней Маши Борисовой, которая вечером 7 марта пропала из двора дома в селе Счастливое под Херсоном, стало удушение, а на теле ребенка выявлены следы насильственной смерти.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции. 

"В ходе визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции.

Напомним, девочку, которую четверо суток искали полицейские и волонтеры со всей Украины, нашли мертвой в четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае

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