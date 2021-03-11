Решением СНБО еще на три года продлено действие санкций в отношении двух российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Об этом сообщается на сайте президента. Отметим, что ни Данилов, ни сайт президента не озвучили их названий.

"Четвертый вопрос - это вопрос применения персональных санкций, экономических и других ограничений. На сегодня у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 2019 году, 19 марта у них заканчивается срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций еще на три года", - сказал Данилов.

Ранее "Страна" писала о том, что СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, кто голосовал за Харьковские соглашения 11 лет назад.

Также мы сообщали, что СНБО принял решение вернуть "Мотор Сич" в госсобственность в ближайшее время.