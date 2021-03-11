Юристы прокомментировали "Стране" поручение СНБО от 11 марта возбудить уголовные дела в связи с госизменой депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения 11 лет назад.

Ростислав Кравец сказал, какова юридическая перспектива у планов СНБО вручить подозрение голосовавшим за упомянутые соглашения.

"Все, чем чисто теоретически может закончиться аудит СБУ так называемых Харьковских соглашений, - это предъявление подозрения главе парламента, который вел заседание при принятии парламентом этих законов с нарушением регламента.

Единственное, что такое развитие событий станет очередным ящиком Пандоры и основанием для признания незаконным тысяч законов, а также изменений в Конституцию в связи с грубейшими нарушениями регламента", - сказал собеседник нашего издания.

По его словам, формально все главы Верховной Рады, а также их заместители, проводящие заседания парламента с нарушением регламента, тоже становятся реальными подозреваемыми, в том числе и в государственной измене.

"Также стоит отметить, что само по себе привлечение парламентариев, нарушавших регламент, не влечет за собой автоматической отмены принимаемых законов. Однако в свете беспрецедентной по своей правовой безграмотности и циничности, с нескрываемым превышением полномочий членами СНБО, я не исключаю, что это может стать способом отмены законов и даже изменений в Конституцию, решениями СНБО. Такие действия ведут к полному правовому нигилизму и уничтожению права как основ государства, что в свою очередь говорит о тоталитарном управлении странной и узурпации власти в личных интересах", - заявил Кравец.

Он добавил, что депутаты не несут ответственности за принятые законы - только глава парламента.

Юрист Евгений Солодко согласен с коллегой в отношении того, что депутаты невиновны.

"Статья 20 закона о статусе народного депутата говорит о том, что голосование – это одна из форм осуществления депутатской деятельности. То, что делали народные депутаты Украины в независимости от того, за что они голосовали, называется выполнением депутатских обязательств. Преследовать депутата за его депутатскую деятельность нельзя. Это является вмешательством в депутатскую деятельность. Правовых оснований для привлечения к уголовной ответственности за голосования нет", - считает Солодко.

По его мнению, единственным формальным поводом для привлечения главы парламента к ответственности может быть лишь нарушение регламента при принятии законов. Но никак не суть этих законов.

Ранее "Страна" приводила полный список экс-депутатов, которым СНБО шьет госизмену за Харьковские соглашения.

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