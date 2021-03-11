В Украине продолжаются притеснения нацменьшинств, в том числе ромов, русско- и венгероязычных лиц, а также журналистов, правозащитников и представителей ЛГБТИ-сообщества.

Об этом в ходе доклада в четверг, 11 марта, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, представляя новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"УВКПЧ продолжало документировать случаи языка вражды и угроз национальным меньшинствам, в том числе ромам, русско- и венгроязычным лицам, иностранным студентам и зафиксирована новая волна ненависти и угроз критикам закона о государственном языке", - сказала Богнер.

По ее словам, среди национальных меньшинств ромы, как и ранее, наиболее часто становились объектом языка вражды как в интернете, так и офлайн. Также представители этого национального меньшинства чаще остальных становились объектом подстрекательства к насилию.

"УВКПЧ обеспокоенно, что полиция в дальнейшем расследует такие дела по менее серьезной квалификации и не учитывает мотивы нападений, которые совершаются по признакам идентичности потерпевших. Власть должна выступать с осуждением нападений, угроз, запугивания, языка вражды и систематически поддерживать правоохранительные органы для обеспечения быстрого, непредвзятого и эффективного расследования таких инцидентов", - добавила Богнер.

Она также заявила, что с 16 января 2021 года возросло количество нападений, угроз лицам, которые открыто критикуют закон о государственном языке или высказывают позитивные взгляды на русский язык.

"Органам власти следует публично осуждать эти инциденты и возбуждать расследования при необходимости", - считает глава Мониторинговой миссии ООН

Кроме того, за отчетный период УВКПЧ ООН зафиксировало 18 угроз и нападений на журналистов и других сотрудников СМИ, правозащитников, гражданских и политических активистов, представителей ЛГБТИ-сообщества или их сторонников, а также представителей этнических меньшинств.

Бонгер добавила, что накануне местных выборов в октябре 2020 года миссия наблюдала волну нападений на членов и сотрудников политических партий, в основном направленных против двух оппозиционных партий, "которые их противники считают пророссийскими".

Данный отчет был подготовлен по результатам работы Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) и охватывает период с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года.

Видео: YouTube/ Ukraine Crisis Media Center

Напомним, в ООН также выразили озабоченность по поводу решения украинских властей закрыть телеканалы NewsOne, Zik и "112 Украина", поскольку оно может повлиять на свободу выражения взглядов в стране.

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