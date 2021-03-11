Президент России Владимир Путин заявил, что США разрывают внутренние противоречия. Между тем Москва заинтересована, чтобы внутри этого государства было спокойно, так как ей нужны стабильные отношения со всеми партнерами.

Как сообщает "Интерфакс", об этом российский президент сказал 11 марта во время совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности.

"Количество факторов неопределенности, к сожалению, коллеги, не снижается. Ведь мы с вами видим, что происходит. Ну, допустим, за океаном часть лиц, которые совершили "прогулку" в Конгресс США - 150 человек, арестовано и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет", - привел Путин в пример январский штурм в Вашингтоне, вспомнив слова одного из выступающих о том, что бизнес действовал в условиях абсолютной неопределенности в прошлом году.

Путин добавил, что еще неизвестно, закончатся ли на этом внутренние противоречия в США, отметив, что "внутренние разборки" в США не дают возможности наладить стабильные отношения.

"Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось. Я скажу, почему. Потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных отношениях", - пояснил Путин.

Между тем в самих США представитель демократов Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину от Дональда Трампа.

Слова Путина о незавершенности внутренних противоречий в США подтвердили недавние опасения американских спецслужб по поводу новых беспорядков.