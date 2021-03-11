Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в офисе официального дилера Apple в Украине "ASBIS Украина" по делу о контрабанде.

Об этом сообщают источники "Страны".

Также мы связались с гендиректором компании Виталием Мельниченко.

"Относительно деятельности компании "АSBIS Украина" нет никаких производств, никаких других действий", — заявил он.

При этом в ответ на уточняющий вопрос об обысках в офисе, Мельниченко лише косвенно подтвердил информацию.

"Я не готов комментировать, обратитесь к пиар службе. В таком формате - извините, не готов комментировать. Я вам сказал, что относительно деятельности "АSBIS Украина" нет никаких противоправных действий. 100%", - сообщил Мельниченко.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницкой области пресекли контрабанду древних монет в страны Евросоюза.

Ранее мы писали о том, СБУ в сотрудничестве с испанскими правоохранителями ликвидировали канал контрабанды кокаина.