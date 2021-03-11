В Кривом Роге, где 15-летняя девочка создала "группу смерти" и планировала суицид, сотрудники службы безопасности проводит обыски и следственные действия в городской клинической больнице №2. Ряд должностных лиц поликлиники подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт больницы. Об этом сообщает Сайт города Кривого Рога 0564.

По информации издания, следователи Криворожского отдела СБУ проводят обыски в рамках уголовного дела по ч.3. 191 УК (присвоение, растрата имущества).

Сообщается, что ряд должностных лиц подозревают в хищении бюджетных средств при реконструкции помещений больницы. Также, правоохранители подозревают, что в штате больнице числились "мертвые души".

Ранее прокуратура раскрыла схему хищений на утеплении домов в Киеве.

Также стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова приказала проверить проект "Большая стройка" на предмет хищений.