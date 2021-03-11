Состояние почти всех из 10 спасенных с затонувшего сухогруза Volgo-Balt 179 украинских моряков медиками оценивается, как удовлетворительное. Тяжелые травмы получила единственная на борту женщина.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Единственную на борту женщину, которая одна из всего экипажа получила травмы, госпитализировали в больницу города Констанца. За ее жизнь сейчас борются медики.

Всего на борту находилось 13 украинцев. Двое из них погибли - их тела были найдены. Еще одного моряка ищут.

В МИД также сообщили, что в Констанцу отправили сотрудников украинского посольства, чтобы координировать взаимодействие с румынскими органами на месте происшествия для выяснения обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим.

Напомним, инцидент произошел утром в четверг, 11 марта. По последним данным, местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова неизвестно. Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лысаченко.

Также мы публиковали список украинцев, находящихся на борту потерпевшего крушение сухогруза.