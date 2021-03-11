Власти Пакистана приняли решение о блокировки социальной сети TikTok на территории страны после соответствующего решения суда.

Об этом в четверг, 11 марта, в комментарии газете Dawn заявил представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран.

"Суд попросил Пакистанское телекоммуникационное управление заблокировать доступ к TikTok", - сказал чиновник, добавив, что ведомство исполнит это решение.

Ранее Высокий суд города Пешавар заявил, что отдает приказ о запрете приложения, согласившись с доводами заявителя, что приложение распространяет непристойный контент. Представитель социальной сети в Пакистане заявил, что слышал о постановлении суда и даст комментарий позже.

Отметим, что приложение TikTok было запрещено в Пакистане еще в октябре прошлого года, однако спустя десять дней запрет на работу приложения был снят после того, как компания-разработчик обязалась модерировать контент в соответствии с местными законами.

Приложение было самым скачиваемым в стране после WhatsApp и Facebook.



Напомним, украинцы создали петиции на сайте президента Украины с требованием запретить TikTok на территории страны.

Тем временем "Страна" завела официальный аккаунт в социальной сети.