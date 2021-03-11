"Страна" публикует полный список 236-ти депутатов Верховной Рады, которые проголосовали в 27 апреля 2010 года за ратификацию Харьковских соглашений. 

СНБО сегодня, 11 марта, призвал СБУ открыть по ним уголовные дела за государственную измену

Данные соглашения продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет, начиная с 2017 года. 

Практически полным составом "за" проголосовала фракция "Партии регионов". Не голосовал только депутат Дмитрий Шенцев. Зато поддержал соглашения Ринат Ахметов. 

Также в полном составе "за" проголосовала Компартия Украины. 

Полным составом - блок Владимира Литвина, который тогда был спикером парламента. В том числе голосовал за и нынешний губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.

Из "Блока Юлии Тимошенко" проголосовали "за" следующие девять депутатов:

  1. Зубов
  2. Иваненко
  3. Кузьменко
  4. Малич
  5. Олейник
  6. Писаренко
  7. Савченко
  8. Сидельник
  9. Черпицкий

Еще семь человек дали голоса "за" из блока "Наша Украина - Народная самооборона". 

  1. Бут
  2. Василенко
  3. Довгий
  4. Жвания
  5. Омельченко
  6. Палица
  7. Поляченко

"За" были почти все внефракционные. Среди них - Инна Богословская и Вадим Столар. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.