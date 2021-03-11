"Страна" публикует полный список 236-ти депутатов Верховной Рады, которые проголосовали в 27 апреля 2010 года за ратификацию Харьковских соглашений.

СНБО сегодня, 11 марта, призвал СБУ открыть по ним уголовные дела за государственную измену.

Данные соглашения продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет, начиная с 2017 года.

Практически полным составом "за" проголосовала фракция "Партии регионов". Не голосовал только депутат Дмитрий Шенцев. Зато поддержал соглашения Ринат Ахметов.

Также в полном составе "за" проголосовала Компартия Украины.

Полным составом - блок Владимира Литвина, который тогда был спикером парламента. В том числе голосовал за и нынешний губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.

Из "Блока Юлии Тимошенко" проголосовали "за" следующие девять депутатов:

Зубов Иваненко Кузьменко Малич Олейник Писаренко Савченко Сидельник Черпицкий

Еще семь человек дали голоса "за" из блока "Наша Украина - Народная самооборона".

Бут Василенко Довгий Жвания Омельченко Палица Поляченко

"За" были почти все внефракционные. Среди них - Инна Богословская и Вадим Столар.