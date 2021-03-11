Завод "Мотор Сич" вернут в государственную собственность "конституционным способом". Об этом заявил в ходе брифинга спикер СНБО Алексей Данилов.

Брифинг по итогам заседания СНБО был анонсирован на 16:00 11 марта.

"Те люди, которые вкладывали в это предприятие, будут иметь компенсацию", - заявил Данилов

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ проверит список депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения. Они продлевали нахождение Черноморского флота РФ в Крыму.

Данилов сообщил, что при необходимости должны быть открыты дела по 111 статье - госизмена.

Напомним, на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уже на этой неделе в Раду будет подан законопроект о национализации "Мотор Сичи".

"Страна" подробно разбиралась в том, зачем "слуги народа" захотели национализировать "Мотор Сич".

Также мы сообщали, что сумма иска китайских инвесторов компании "Мотор Сич"в международном арбитраже против Украины составляет 3,6 миллиарда долларов.