Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят обыски на объектах сети автозаправок Glusco.

Об этом в четверг, 11 марта, информирует портал enkorr со ссылкой на сотрудника центрального офиса компании.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение”, - рассказал источник на условиях анонимности.

Он добавил, что в рамках спецоперации правоохранители изымают документацию и компьютеры.

"Кое-где доходит до рукопашной", - сказал источник.

Обыски на Glusco проводятся согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта. Их вынесли в рамках уголовных дел, начатых 30 января 2019 г., по делу о незаконном производстве, хранению, транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Позже в СБУ сообщили о реализации схемы якобы по "теневой реализации некачественных нефтепродуктов" с неуплатой налогов.

Дело возбуждено по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем);





ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);





ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);





ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

По состоянию на данный момент проведено 140 обысков в 13 офисах, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

"В настоящее время проводятся мероприятия с участием работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы, направленные на сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений", - заявили в СБУ.

Ранее автозаправки Glusco работали под брендом ТНК, до 2016 года сеть принадлежала "Роснефти". Компания продала свои активы в Украине, а именно почти 150 заправок (большинство из которых ТНК), сеть нефтебаз и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Покупателем оказалась швейцарская компания Glusco Energy, которая является дочерней компанией швейцарской фирмы Proton Energy Group - официальным владельцем которой является бизнесмен из Израиля Нисан Моисеев.

В СМИ сеть заправок часто связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. При этом сам Медведчук эту информацию опровергает.

Напомним, 19 февраля на заседании СНБО ввели санкции против 9 юридических и 8 физических лиц. В список попал и народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко.

Ранее мы писали, что 9 марта Виктор Медведчук был вызван на допрос в Службу безопасности Украины по делу о госизмене. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос политической расправой.