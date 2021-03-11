СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, кто голосовал за Харьковские соглашения 11 лет назад
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ проверит депутатов, которые в 2010 году голосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Они продлевали нахождение Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на скидку на газ.
Данилов сообщил, что при необходимости против голосовавших за это депутатов могут быть открыты дела по 111 статье - госизмена.
Об этом он заявил по итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта.
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