Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ проверит депутатов, которые в 2010 году голосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Они продлевали нахождение Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на скидку на газ.

Данилов сообщил, что при необходимости против голосовавших за это депутатов могут быть открыты дела по 111 статье - госизмена.

Об этом он заявил по итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта.

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