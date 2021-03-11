Центр по противодействию дезинформации и пропаганде при аппарате СНБО начнет работать уже со вторника. Об этом в ходе брифинга рассказал спикер СНБО Алексей Данилов.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что анонсированным Минкультом Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе.

"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни, я бы сказал, начнёт свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнёт свою работу", - заявлял Ермак.

Напомним, по словам министра культуры Александра Ткаченко, основными направлениями работы Центра противодействия дезинформации будут выявление, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.

Ранее "Страна" писала о том, что в СНБО приняло решение вернуть "Мотор Сич" в госсобственность в ближайшее время.

Также мы сообщали, что СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, кто голосовал за Харьковские соглашения 11 лет назад.