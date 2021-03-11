Правительство Италии из соображений предосторожности приняло решение приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится на сайте Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

"После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от Covid-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны", - говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

Регулятор проводит необходимые проверки.

Напомним, сегодня стало известно, что Норвегия и Дания также приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Также мы сообщали, что глава Минздрава Австралии попал в больницу после прививки вакциной AstraZeneca.