Нардеп Александр Дубинский не комментирует введение государственным департаментом США санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом экс-нардеп сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста "Страны".

"Я не комментирую вопрос санкций касательно другого лица, потому что сейчас я разбираюсь ещё и со своими санкциями, которые введены на основании ложного доноса", — сообщил Дубинский.

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы президента. Под санкции попал в том числе Дубинский. 1 февраля, на заседании "Слуг народа" Дубинского исключили из фракции.

Также сообщалось, что 5 марта США ввели санкции против самого известного украинского олигарха Игоря Коломойского. Такое решение США поддержал Евросоюз.