Бывший глава Института нацпамяти и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович возмутился протестами Израиля и Польши по поводу присвоения стадиону в Тернополе имени командующего УПА Романа Шухевича.

Об этом Вятрович написал в Facebook.

"В Украине около 80 улиц Романа Шухевича. Большинство из них появились на карте населенных пунктов в 1990-е, вскоре после восстановления независимости Украины. Именно в то время, когда устанавливались дипломатические отношения Украины с другими государствами, когда украинские города устанавливали партнерские отношения с городами других стран. Никому, в том числе в Польше или Израилю, это не мешало", - сообщил Вятрович.

Экс-глава Института нацпамяти назвал возмущения по поводу стадиона Шухевича в Тернополе демаршами.

"Поэтому нынешние демарши - ничто иное как результат действия российской пропаганды, особенно активной в вопросах дискредитации украинской истории с 2005 года", - написал Вятрович.

Напомним, 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича. После этого мэрия города Замостье в Польше заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем.

Кроме того, мы сообщали, что Польский институт нацпамяти также протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе.

Также "Страна" писала о скандале между Израилем и Украиной, который возник из-за стадиона Шухевича.