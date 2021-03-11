Владимир Вятрович возмущен недовольством Израиля и Польши из-за стадиона Шухевича. Фото: Facebook/ Volodymyr Viatrovych

Бывший глава Института нацпамяти и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович возмутился протестами Израиля и Польши по поводу присвоения стадиону в Тернополе имени командующего УПА Романа Шухевича. 

Об этом Вятрович написал в Facebook.

"В Украине около 80 улиц Романа Шухевича. Большинство из них появились на карте населенных пунктов в 1990-е, вскоре после восстановления независимости Украины. Именно в то время, когда устанавливались дипломатические отношения Украины с другими государствами, когда украинские города устанавливали партнерские отношения с городами других стран. Никому, в том числе в Польше или Израилю, это не мешало", - сообщил Вятрович. 

Экс-глава Института нацпамяти назвал возмущения по поводу стадиона Шухевича в Тернополе демаршами. 

"Поэтому нынешние демарши - ничто иное как результат действия российской пропаганды, особенно активной в вопросах дискредитации украинской истории с 2005 года", - написал Вятрович. 

Вятрович возмутился протестами Израиля и Польши из-за стадиона Шухевича. Скриншот фейсбук-сообщения

Напомним, 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича. После этого мэрия города Замостье в Польше заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем.

Кроме того, мы сообщали, что Польский институт нацпамяти также протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе.

Также "Страна" писала о скандале между Израилем и Украиной, который возник из-за стадиона Шухевича.

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