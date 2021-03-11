Пропавшую в селе Счастливое под Херсоном 7 марта семилетнюю Машу Борисову, которую четверо суток искали полицейские и волонтеры со всей Украины, обнаружили мертвой. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Тело девочки было спрятано в мешке за старым сараем, который до этого проверяли несколько раз.

Ранее к поискам девочки привлекали служебных собак, но они не могли взять след.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве девочка-подросток позвонила маме и выбросилась с 18 этажа.

Также мы сообщали, что в Тернополе четырехлетняя девочка отравилась таблетками сама и дала их своему годовалому брату.