Уже десять стран ЕС приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Аналогичную вакцину - "Ковишилд" - колят украинцам. Она сделана по лицензии британской компании. И, как уверяют украинские власти, полностью идентична.

Тем более важно понимать, какие проблемы возникли с "АстраЗенекой" в Евросоюзе.

Что произошло?

После прививки "АстраЗенекой" в Австрии умерла женщина, а вторая была госпитализирована. В обоих случаях они получили дозу из одной партии, а вскоре у них в организме обнаружили смертельно опасные тромбы.

После этого другие страны Евросоюза начали ограничивать использование оксфордской вакцины. По состоянию на 11 марта список стран, где "заморозили" прививки от AstraZeneca, такой:

Австрия Эстония Литва Латвия Люксембург Кипр Дания Норвегия Исландия Италия.

Разберемся в причинах детальнее.

Нехорошая партия

Первыми прививки поставили на паузу в Австрии. 7 марта там остановили вакцинацию одной из партий препарата AstraZeneca после того, как в результате нарушений свертывания крови умерла одна женщина, а вторая попала в больницу с тромбоэмболией легочной артерии. Обе они были привиты вакциной из одной партии в клинике Цветле. Было начато расследование инцидентов.

Партия вакцины, о которой заявили в Австрии, состояла из миллион доз и попала в 17 стран ЕС: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.

После заявления Австрии приостановили вакцинацию в Эстонии, Литве, Латвии, Люксембурге и на Кипре. Там решили дождаться результатов расследования.

Спустя несколько дней список стран расширился. 11 марта приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в Дании. Там также сообщили о возможном побочном эффекте в виде образование тромбов.

Как рассказал министр здравоохранения страны Магнус Хеунике, пока нельзя определить, действительно ли прививка связана с последующим образованием тромбов у человека, но в стране решили действовать на опережение и провести расследование.

В датском управлении здравоохранения отметили, что это не значит, что от вакцины AstraZeneca отказываются, поскольку есть надежные документы, показывающие, что вакцина безопасна и эффективна.

"Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", - заявил директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем.

Примеру Дании последовала Исландия, а также Норвегия. "Это предостерегающее решение", - заявил на пресс-конференции директор отдела профилактики и контроля инфекций Норвежского института общественного здравоохранения Гейр Бухольм.

При этом в Норвегии также, как и в Дании, отметили, что приостановка не означает полного отказа от вакцины AstraZeneca.

Вакцинацию "АстроЗенекой" сегодня приостановили и в Италии. В заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) говорится, что меры предосторожности решили ввести после сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от Covid-19.

Что говорят еврочиновники?

Пока Европейское агентство по лекарственным средствам не связывает инциденты в Австрии с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.

Более того, в EMA рекомендует и дальше прививаться "АстраЗенекой".

Позиция ведомства в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски.

При этом в инструкции "АстраЗенеки" есть пункт: "Болезни, связанные со свертываемостью крови, - противопоказание к вакцинации". Также производитель указывает, что люди с тяжелыми и/или неконтролируемые сердечно-сосудистыми заболеваниями в их испытаниях участия не принимали. По всем этим пунктам "АстраЗенека" и "Ковишилд", который привезли в Украину, как минимум на бумаге, совпадают.

Расследование смертельных случаев после прививки AstraZeneca продолжается. Британская компания пока инцидентов не комментировала.