При крушении теплохода Volgo Balt 179 у берегов Румынии в Черном море погибли два человека, 10 членов экипажа спасены, поиски еще одного продолжаются.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала имена членов украинского экипажа:

Юрий Севера;

Игорь Хлизнуца;

Игорь Чернов;

Сергей Гайдай;

Денис Морозов;

Виталий Соловьев;

Виталий Ремишевский;

Сергей Дементьев;

Дмитрий Николаенко;

Ангелина Соколова;

Рамзан Болатханов;

Александр Борисенко;

Григорий Лысаченко.

На данный момент местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова неизвестно. Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лысаченко, ведомство выразило соболезнования их семьям.

Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии.

Напомним, инцидент произошел утром в четверг, 11 марта.

Позже стало известно, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского Ростова-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.