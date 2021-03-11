Появился поименный список украинцев, погибших при крушении судна у берегов Румынии
При крушении теплохода Volgo Balt 179 у берегов Румынии в Черном море погибли два человека, 10 членов экипажа спасены, поиски еще одного продолжаются.
Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала имена членов украинского экипажа:
- Юрий Севера;
- Игорь Хлизнуца;
- Игорь Чернов;
- Сергей Гайдай;
- Денис Морозов;
- Виталий Соловьев;
- Виталий Ремишевский;
- Сергей Дементьев;
- Дмитрий Николаенко;
- Ангелина Соколова;
- Рамзан Болатханов;
- Александр Борисенко;
- Григорий Лысаченко.
На данный момент местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова неизвестно. Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лысаченко, ведомство выразило соболезнования их семьям.
Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии.
Напомним, инцидент произошел утром в четверг, 11 марта.
Позже стало известно, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского Ростова-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.