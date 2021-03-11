Поиски одного моряка продолжаются. Фото: Twitter

При крушении теплохода Volgo Balt 179 у берегов Румынии в Черном море погибли два человека, 10 членов экипажа спасены, поиски еще одного продолжаются.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала имена членов украинского экипажа:

  • Юрий Севера;
  • Игорь Хлизнуца;
  • Игорь Чернов;
  • Сергей Гайдай;
  • Денис Морозов;
  • Виталий Соловьев;
  • Виталий Ремишевский;
  • Сергей Дементьев;
  • Дмитрий Николаенко;
  • Ангелина Соколова;
  • Рамзан Болатханов;
  • Александр Борисенко;
  • Григорий Лысаченко.

На данный момент местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова неизвестно. Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лысаченко, ведомство выразило соболезнования их семьям.

Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии.

Появился список украинцев, погибших при крушении судна у берегов Румынии. Скриншот: Фейсбук

Напомним, инцидент произошел утром в четверг, 11 марта.

Позже стало известно, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского Ростова-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.