Сегодня СНБО провел свое четвертое заседание - на котором принимались опять решения по санкциям. Но не только.

Данную практику Зеленский и Совбез внедрили в начале февраля, когда закрыли одним указом три оппозиционных телеканала. Через неделю - ввели санкции против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Еще на одном заседании - против бывших топ-силовиков из обоймы Януковича.

После этого Совбез взял перерыв и заново собрался после того, как США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. Также скоро обещают выпустить фильм с компроматом на Офис президента, который якобы сорвал операцию по захвату "вагнеровцев" в июле 2020 года.

О том, как связаны эти явления - мы разбирались в материале "Коломойский, Порошенко, Блинкен. Как тема с "вагнеровцами" и с санкциями США повлияет на решения СНБО".

По итогам сегодняшнего Совбеза стало понятно, что у Зеленского усиливают ставку на борьбу с "агентами Кремля". Чем, видимо, пытаются отвлечь от предстоящей "зрады" по "вагнеровцам" и неудобной темы с Коломойским.

В частности - уголовными делами сегодня пригрозили 236 бывшим депутатам, которые 11 лет назад голосовали за продление пребывания Черноморского флота в Крыму.

Такого в истории Украины еще не было. Анализируем, что сегодня решил Совет безопасности при Зеленском.

Что решил СНБО 11 марта

Данилов сообщил, что на заседании не было спикера Дмитрия Разумкова - он в командировке.

Во-первых, обсуждали "первый фундаментальный документ" по деоккупации Крыма. На заседание позвали представителей Меджлиса.

В рамках крымского вопроса взорвалась информационная бомба. СБУ поручили проверить, как депутаты Рады голосовали за Харьковские соглашения, по которым продлевалось нахождение Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ. И, в случае чего - возбудить дела за госизмену.

Вот, как это преподнес Данилов.

"В 2008 году СНБО было принято решение... в течение 2 месяцев Кабинет министров должен был предложить законопроект, который регулировал вопрос выхода Черноморского флота РФ в 2017 году.

К сожалению, этот законопроект не был по неизвестным нам причинам, разработан и мы считаем, что это был первый кирпич, который дальше начал разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий промежуток времени (через 4 дня после подписания их в Харькове) были ратифицированы депутатами Верховной Рады.

Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу и если СБУ будет считать необходимым, она должна возбудить по 111 статье УК "Государственная измена" к этим лицам", - заявил секретарь Совбеза.

Статья 111 предусматривает 15 лет лишения свободы - но к этому вопросу мы еще вернемся. А пока бегло перейдем к остальным пунктам повестки.

Во-вторых, обсуждали доклад генпрокурора по делам о госизмене. Ирина Венедиктова "сделала очень четкий и понятный доклад. Он будет публичный".

Третий вопрос - санкции. Продлили санкции против двух российских банков, которые ввели еще в 2019 году.

Четвертый вопрос - "Мотор Сич". Принято решение вернуть в ближайшее время завод государству "конституционным способом". "Те люди, которые вкладывали в это предприятие, будут иметь компенсацию". То есть деньги инвесторам обещают вернуть. И, видимо, речь о китайцах - именно они сейчас владеют предприятием.

Правда, непонятно согласятся ли с этим китайцы. И еще вопрос какую сумму захотят вернуть - по неофициальной информации инвесторы из КНР в общей сложности потратили на покупку предприятия и решение связанных с этим вопросов около миллиарда долларов.

Но главная проблема - что потом будет делать Украина с этим предприятием? Как будет обеспечивать заказами? На него пока нет ответа.

Пятый вопрос - создание центра по противодействию дезинформации при аппарате СНБО. Он начинает работать со вторника. Его руководителя будет своим указом назначать президент.

Также прозвучало намерение вернуть в госсобственность компанию "Донецкоблгаз" (ее реальным владельцем называют структуры, близкие к Сергею Курченко), которая недавно отказалась отпускать топливо местным потребителям из-за неплатежей.

Еще по Донбассу - решили заблокировать поставки сигарет с предприятий на неподконтрольной территории (там расположены фабрики, которые выпускают сигареты под марками известных брендов).

Но самый интересный вопрос, прозвучавший на брифинге Данилова - это угроза уголовных дел против 236 депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения. Разберем этот вопрос подробнее.

Что такое Харьковские соглашения?

Для начала немного истории. Харьковские соглашения стали результатом договоренностей президентов Украины и России - недавно избранного Виктора Януковича и Дмитрия Медведева.

Их переговоры проходили в Харькове 21 апреля 2010 года.

Суть их такова.

Москва делает Украине 30%-ю скидку на газ, но не более ста долларов за тысячу кубометров.

Взамен Украина продлевала на 25 лет пребывание Черноморского флота в Крыму, которое истекало в 2017 году. При этом плата за его размещение увеличивалась.

Через неделю эти соглашения ратифицировала Верховная Рада. Правда, с боями: националисты пытались сорвать голосование, завязались драки, а будущий спикер Андрей Парубий даже бросил дымовую шашку.

Тем не менее, депутаты убедительным большинством - 236 голосов - ратифицировали соглашения.

И теперь, спустя почти 11 лет, против них СНБО призывает завести уголовные дела - по статье "госизмена". Рассмотрим, кто может стать фигурантом.

Интересные фамилии

Полный список нардепов, которые тогда голосовали за Харьковские соглашения, "Страна" уже публиковала. Остановимся только на тех, кто вызывает особый интерес.

Во-первых, это, конечно, бизнесмен Ринат Ахметов, который является самым богатым украинцем. Тогда он был нардепом от "Партии регионов". Сегодня - олигарх, который контролирует часть украинской энергетики и, судя по всему, имеет активные контакты с Банковой.

Настолько активные, что работавший в структурах Ахметова Денис Шмыгаль является премьер-министром Украины.

В списке "регионалов", которые голосовали "за" вообще очень много фамилий влиятельных людей. Например, нынешний судья Конституционного суда Сергей Головатый.

Также в этой фракции тогда состояли Андрей Деркач, который недавно попал под санкции США за "пленки Порошенко-Байдена". Еще - бывший вице-премьер Анатолий Кинах, экс-владелец "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев и многие другие.

Еще один кандидат на уголовное дело - тогдашний глава парламента Владимир Литвин. И его бывший однопартиец - а ныне губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.

Из "Нашей Украины" тогда поддержали ратификацию бывший мэр Киева Александр Омельченко и экс-соратник Порошенко Давид Жвания. А также нынешний глава партии "За будущее" Игорь Палица.

"За" голосовала также внефракционная Инна Богословская. И застройщик Вадим Столар (сейчас нардеп ОПЗЖ).

Глядя на этот список, как-то слабо верится, что всем этим людям вручат "пидозры" за государственную измену. Разберемся, реально ли это сделать.

Конституция и законы - против

Статья 80 основного закона однозначно трактует - депутаты не могут нести юридической ответственности за голосования или высказывания в парламенте.

То есть заявление Данилова и решение СНБО в целом - юридически безграмотное. Привлечь за голосование в Украине, согласно конституции, невозможно.

Юристы, опрошенные "Страной", считает, что заявления секретаря говорят о полном правовом нигилизме в стране.

"Все чем, чисто теоретически, может закончиться аудит СБУ так называемых "Харьковских соглашений" - это предъявление подозрения главе парламента, который вел заседание с нарушением регламента.

Но такое развитие событий станет очередным "ящиком Пандоры"и основанием для признания незаконными тысяч законов, а также изменений в Конституцию в связи с грубейшими нарушениями регламента.

Формально все главы Верховной Рады, а также их заместители, также становятся реальными подозреваемыми - в том числе, и в государственной измене.

Также стоит отметить, что само по себе привлечение парламентариев, нарушавших регламент, не влечет за собой автоматической отмены принимаемых законов. Однако в свете беспрецедентной правовой безграмотности и циничности членов СНБО, я не исключаю, что это может стать новым способом отмены законов и даже изменений в Конституцию - решениями СНБО.

Такие действия ведут к полному правовому нигилизму и уничтожению права как основы государства, что в свою очередь говорит о тоталитарном управлении странной и узурпации власти в личных интересах", - заявил нам юрист Ростислав Кравец.

Его коллега Евгений Солодко сказал "Стране", что депутата при голосовании защищает не только Конституция, но и статья 20 закона о статусе народного депутата.

"Она говорит, что голосование – это одна из форм осуществления депутатской деятельности. То что делали народные депутаты Украины, в независимости от того, за что они голосовали, называется, выполнением депутатских обязанностей. Преследовать депутата за его депутатскую деятельность нельзя. Правовых оснований для привлечения к уголовной ответственности за голосования нет",- сообщил Солодко.

Адвокат экс-президента Януковича Виталий Сердюк напомнил, что соглашения позитивно оценивал даже Порошенко.



"Сам Пётр Порошенко заявлял, что Харьковские соглашения - это искусство компромисса. Самое интересное, что при власти Порошенко министерства обороны и иностранных дел были категорически против денонсации этих соглашений. Денонсация приводила к серозному экономическому ущербу. Тем самым подтверждая, что Харьковские соглашения выгодны для Украины.



Народных депутатов, голосовавших за данные соглашения, конечно же нельзя привлекать к уголовной ответственности. Это их законодательная деятельность. Подписание Харьковских соглашений, их ратификация не являются преступлением", – сообщил Сердюк.

Он также показал "Стране" выводы главного экспертного управления Рады от 2015-го года, где говорится, что соглашения денонсировать нельзя (такой законопроект тогда был подан в парламент). В частности, против документа выступал и Минфин.

Экс-нардеп Елена Бондаренко, которая голосовала за Харьковские соглашения, также ссылается на Конституцию.

"Статья 80 Конституции Украины: нардеп не несет ответственности за голосования в зале. Как жаль, что в СНБО и офисе президента сидят те, кто ее не знает", - прокомментировала она "Стране".

"Решения СНБО давно не требуют профессиональных комментариев. Национализация собственности, ревизия парламентских голосований, внесудебные расправы и присваивание полномочий суда — это временные PR - успехи, которые по своей сути — набор случайных словосочетаний.

В среднесрочной перспективе многие из этих решений будут отменены различными судами, девальвированы в информационном поле и задокументированы десятками судебных решений, повлиять на которые не хватит сил ни у какой государственной машины.

А попытка национализации Мотор-Сич закончится ещё юридической фиксацией убытков и нанесением прямого финансового ущерба обществу и государству" - написал юрист Андрей Портнов.

Зачем тогда СНБО это делает?

С одной стороны, Совбез продолжает изображать кипучую деятельность по борьбе с "папередниками".

На предыдущем заседании СНБО ввели санкции против бывших топ-силовиков из обоймы Януковича. На этом - решили "догонять" голосовавших за Харьковские соглашения.

По этой логике можно открывать дела и по более давним эпизодам - например, подписание Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного статуса. Или, например, за Минские соглашения, за которые вполне можно привлечь по статье "госизмене" Петра Порошенко (тем более, что соответствующее уголовное дело ГБР открыло еще в декабре 2019 года).

Перспективы открываются широкие. Как минимум для пиара. Чтоб перебить негативный информационный фон, который создается ожиданиями выхода фильма "Биллингкэт" об истории с "вагнеровцами", в сливе информации по которым обвиняют руководителей Офиса президента.

С другой стороны - отдельные фигуранты "списка 236-ти" могут быть интересны украинской власти с точки зрения давления или шантажа. Или же - в качестве примеров, как у Зеленского сражаются с "агентами Кремля".

Последнее - даже безотносительно подозрений - и видится, как основная цель ставших регулярными заседаний СНБО, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"С заседаниями СНБО власти, как они, вероятно, думают, нашли мощный инструмент переключения внимания общества с текущих проблем и эффективный рычаг принуждения элит к повиновению.

Внешне оно действительно так выглядит – раз в неделю-две все СМИ, а также крупный бизнес и политики, следят за итогами СНБО. Кого еще на санкционную плаху отправят.

Параллельно решается сразу несколько задач:

быстрое мочилово особо неугодных,





запугивание политиков и бизнеса, каждый из которых ощущает себя на крючке. Причем не факт, что будут пидозры кому-то по тем же Харьковским соглашениям. Но эффект неуверенности в будущем создается, что побуждает "договариваться",





переключение внимания населения с текущих проблем (тарифы, провал по вакцинации, коррупция) на тему "кто агент Кремля".

В теории выглядит красиво.

А на практике?

Кто вообще сейчас помнит о Харьковских соглашениях? Какой процент людей они волнуют?

Явно меньше, чем процент тех, кого волнует рост цен, низкие зарплаты или война на Донбассе.

И возмущение от того, что кто-то за что-то голосовал 11 лет назад куда меньше, чем возмущение от коррупции на Большой стройке и при закупках вакцин.

И в этом и есть главный вопрос. Можно закрывать телеканалы, продолжать сериал "санкции СНБО" и запускать другие политические шоу (и Зеленский в этом специалист), но реальных проблем людей они не решают. А в конце концов начнут вызывать лишь раздражение.

Которое охотно подхватят и разогреют те, кого сейчас пытаются кошмарить санкциями и угрожать уголовными делами. Как уже не раз бывало в нашей недавней истории".

Еще один эффект, на который, возможно, рассчитывает Зеленский - очередной повод для дискредитации Петра Порошенко, который, как известно, в 2010 году поддержал заключение харьковских соглашений.

"Кроме инструмента запугивания нынешних оппонентов, здесь есть важная цель, которую мало кто видит. Порошенко тоже ж поддержал Харьковские соглашения. То есть, кольцо сжимается и вокруг пятого президента. С ним же не так все просто. Нельзя его просто привлечь к ответственности. Надо показать и западным партнерам, что его тоже есть за что привлекать. Петр Алексеевич выстроил вокруг себя оборону, что он патриот, создатель армии, гидности, томоса, друг Европы и Байдена, и прочего. Поэтому его берут на старых зашкварах. Вскрываются шкафы, постепенно достаются и его скелеты из домайданной жизни. Вот один из таких скелетов. То есть, откроет СБУ дела на 236 бывших депутатов или не откроет, это не известно. А вот что Порошенко поддерживал Харьковские соглашения это факт", - считает политолог Вадим Карасев.