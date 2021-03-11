Институт нацпамяти Польши выразил протест из-за присвоения стадиону в Терополе имени командующего УПА Романа Шухевича.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на Facebook-странице института.

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - сказано в сообщении.

В Институте нацпамяти Польши напомнили, что в 1943-1945 годах УПА убила около 100 000 поляков на Волыни и в Восточной Малопольше.

Напомним, 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича. После этого мэрия города Замостье в Польше заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем.

Также мы писали о том, что посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей о переименовании центрального стадиона в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Кроме того, сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины ответили на осуждение Израиля, что сохранение Национальной памяти украинского народа - один из основных приоритетов государственной политики.