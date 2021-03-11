Комитет Верховной Рады по вопросам по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроекты, которыми запрещается продажа лекарств детям до 14 лет и вводится административная ответственность за нарушение этой нормы.

Об этом информирует пресс-служба парламента.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании рассмотрел ряд альтернативных законопроектов, которые касаются запрета продажи лекарственных средств детям №5122, 5122-1, 5122-2", - говорится в сообщении.

Члены комитета приняли решение рекомендовать ВР принять проект закона №5122 за основу и в целом, а остальные отклонить.

Инициатива запрещает аптекам продавать лекарственные средства детям до 14 лет. В случае, если у аптекаря возникают сомнения касательно возраста покупателя, он может отпустить лекарства только при наличии документа, подтверждающего возраст.

Авторами законопроекта выступил нардеп из "Слуги народа" Сергей Кузьминых с группой депутатов-коллег из фракции Максимом Перебийнисом и Артемом Дубновым. Среди авторов также член фракции "За майбутне" Ярослав Дубневич.

Также комитет рассмотрел законопроекты №5123, №5123-1, 5131, которыми предлагалось ввести административную ответственность за нарушение запрета, прописанного в предыдущем упомянутом законопроекте.

В результате комитет решил предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовать Раде принять за основу и в целом законопроект №5131, так как им устанавливаются более высокие штрафы и предусмотрено, что составлять протоколы и рассматривать штрафы будет Государственная служба Украины по лекарственным средствам, которая уполномоченная законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.

Документом вводится штраф за продажу лекарств детям до 14 лет в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800–13600 гривен). Авторами данного законопроекта выступили "слуги народа", в числе которых Дмитрий Соломчук и глава партии Александр Корниенко.

Напомним, недавно в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Киеве.

Также мы писали о том, что из-за массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий позже заявил, что в Раду внесли законопроекты, предусматривающие запрет в Украине на продажу лекарств несовершеннолетним гражданам и введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета.