Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев попросил украинских политиков и средства массовой информации не манипулировать выходом фильма о "вагнеровцах" и добавил, что расследование еще продолжается.

Об этом Грозев написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я вижу много спекуляций в украинских СМИ относительно нашего расследования, которое продолжается. Обратите внимание, что большинство сообщений не соответствуют действительности и основаны на ложной или желаемой для кого-то информации. Да, мы работаем над многими расследованиями одновременно, но мы не знаем результатов, пока не закончим.ы также не комментируем текущие расследования, поэтому, пожалуйста, украинские журналисты, не просите комментариев и интервью. Спасибо", - написал журналист.

Это заявление Грозева прозвучало после того как главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook рассказал, что 10 марта журналист вместе с командой прибыли в Киев и провели съемки для своего расследования (ранее о прибытии Грозева сообщил бывший внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, известный также как "агент НАБУ").

По информации Бутусова в ходе съемок интервью дали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны, экс-президент Петр Порошенко, агент НАБУ Евгений Шевченко, который одним из первых написал о провале спецоперации, нардеп Михаил Забродский.

"Как сообщил мне Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам предложил Грозеву встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в данном деле", - написал Бутусов.

Также, по словам журналиста, Офис президента предоставил Грозеву государственную охрану. Однако в последствии Ермак якобы отменил встречу с ним, а также интервью с какими-либо спикерами.

Напомним, руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец обратились к представителю британской разведки с просьбой не допустить выхода фильма-расследования Bellingcat.

Также "Страна" подробно писала о готовящемся к выходу фильму.