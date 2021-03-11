Авиатрафик над Украиной снизился на 56%. В феврале в Украине обслужили 8758 рейсов. В частности, украинские авиакомпании выполнили 2975 рейсов (на 51,7% меньше, чем в феврале прошлого года), а иностранные - 5783 рейсы (на 58,2% меньше, чем в феврале 2020-го). Об этом сообщается на сайте Украэроруха.

По данным ведомства, февральский авиатрафик по типам полетов распределяется таким образом:

внутренние рейсы - 1416 (на 25% меньше по сравнению с февралем 2020 года)

международные рейсы - 4076 (-61,3%)

транзитные рейсы - 3266 (-56,8% )

Иностранные авиаперевозчики отмечают повышение спроса на перелеты, поскольку заметно возросло число бронирований авиабилетов. Это связывают с началом в мире вакцинации от коронавируса.

Украэрорух рассчитывают, что восстановление полетов пойдет более высокими темпами, начиная с летней программы навигации, которая стартует с 28 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что авиакомпания Lufthansa запускает прямые рейсы из Франкфурта во Львов.

Также мы сообщали, что авиакомпания МАУ вернула более $26,5 млн за отмененные из-за пандемии рейсы.