"Укрзализныця" может выполнять спецрейсы в регионы "красной" зоны. Фото: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Ограничения на продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, которые входят в "красную" зону карантина, продлены до 19 марта включительно. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

Ограничения, введенные компанией, касаются продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, следующих из и в "красные" регионы. 

Ограничения отменят по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" после соответствующего решения Минздрава. 

В "Укрзализныце" готовы к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Укрзализныця продлевает ограничения для красной карантинной зоны. Скриншот фейсбук-сообщения

Напомним, "Укрзализныця" на этой неделе выполнит спецрейсы в "красную" Закарпатскую область.

Также мы писали о том, что в "Укрзализныце" рассказали, как попасть в красные зоны после прекращения ж/д сообщения с ними.

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