В четверг, 11 марта, Дания, а сразу вслед за ней и Норвегия, приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Дания приняла такое решение после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образование тромбов.

Об этом министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике написал в своем Twitter-аккаунте.

"Органы здравоохранения из соображений предосторожности приостановили вакцинацию AstraZeneca после сигнала о возможном серьезном побочном эффекте в виде смертельных сгустков крови", - написал министр.

Также он отметил, что в настоящий момент нельзя определить, связана ли прививка с последующим образованием тромбов у человека, но в стране решили действовать на опережение, приостановить вакцинацию и провести расследование. Примеру Дании последовали и власти Норвегии, приостановив вакцинацию населения препаратом AstraZeneca в тот же день.

"Это предостерегающее решение (приостановить использование AstraZeneca - Ред.)", - заявил на пресс-конференции директор отдела профилактики и контроля инфекций Норвежского института общественного здравоохранения Гейр Бухольм, цитирует "Reuters".

Напомним, в Австрии остановили вакцинацию одной из партий препарата AstraZeneca. После прививки умерла одна женщина, а вторая попала в больницу, после этого приостановили вакцинацию той партией препарата, из которой были привиты женщины и начали расследование инцидентов.

Также сообщалось, глава Минздрава Австралии попал в больницу после прививки вакциной AstraZeneca.